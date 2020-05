Confcommercio Campania, Russo: Bene De Luca sul take away ma bisogna accelerare sulle riaperture (Di sabato 2 maggio 2020) “In merito alla nuova ordinanza del presidente De Luca è importante che siano state accolte le nostre richieste e aver garantito il servizio di asporto di ristoranti pizzerie e pub, così come accade già nelle altre regioni italiani, e seguendo le linee guida dei protocolli nazionali ora si deve procedere alla riapertura progressiva anche di tutti gli altri settori, dal commercio alle imbarcazioni, dai servizi a estetiste e parrucchieri. Nel pieno rispetto delle prescrizioni relative alla salute dobbiamo immediatamente consentire alle imprese di tornare a operare altrimenti sarà troppo tardi. Abbiamo perso sin qui oltre un miliardo di euro ed è anche per questo motivo che abbiamo organizzato una grande iniziativa online per lunedì con tutti i settori delle imprese e del commercio. Avremo oltre mille imprese collegate per redigere un ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Confcommercio Campania a tutti i Comuni : Alt tasse alle Pmi. Centinaia di migliaia di lavoratori a rischio

Salerno - Confcommercio Campania risponde al decreto "Cura Italia"

