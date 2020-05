Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio: scaletta e ospiti, da Emma i Modà (Di venerdì 1 maggio 2020) Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio. Lo speciale di Carlo Conti andato in onda nel 2016 per il cinquantennale della carriera del gruppo sarà riproposto nella prima serata di Rai1, con tutti gli ospiti che hanno voluto prendere parte all'evento con il quale si è celebrato un importantissimo traguardo. Gli ospiti di Pooh Amici Per Sempre Sono stati tanti gli ospiti della serata che, con la conduzione di Carlo Conti, ha ripercorso la storia decennale del gruppo composto da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D'Orazio con il ritorno speciale di Riccardo Fogli. Emma, i Modà, Rocco Hunt e Patty Pravo sono gli ospiti della serata dedicata a una lunga storia fatta di 50 anni di musica ma anche di Amicizia. Il percorso dei Pooh si è interrotto il 30 dicembre 2016, con l'ultimo concerto che hanno tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 maggio 2020)Perin tv il 5. Lo speciale di Carlo Conti andato in onda nel 2016 per il cinquantennale della carriera del gruppo sarà riproposto nella prima serata di Rai1, con tutti gliche hanno voluto prendere parte all'evento con il quale si è celebrato un importantissimo traguardo. GlidiPerSono stati tanti glidella serata che, con la conduzione di Carlo Conti, ha ripercorso la storia decennale del gruppo composto da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D'Orazio con il ritorno speciale di Riccardo Fogli., i Modà, Rocco Hunt e Patty Pravo sono glidella serata dedicata a una lunga storia fatta di 50 anni di musica ma anche dizia. Il percorso deisi è interrotto il 30 dicembre 2016, con l'ultimo concerto che hanno tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio ...

