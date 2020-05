Mi scuso con gli italiani Soldi | ormai è troppo tardi | Giuseppe Conte ammette

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Fuori tempo massimo, ma almeno sono scuse, quelle rivolte aglida. Il premier il primo maggio interviene su Facebook, dove si rivolge a chi ancora, e sono troppi, non ha ricevuto un aiuto economico dallo Stato da che; iniziata l'emergenza coronavirus. Il premier infatti scrive: "Ci sono stati e ancora continuano alcuni rinelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del governo". Poi le promesse, ovverò che continuerà a muoversi "perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto". Il presunto avvocato del popolo si; giustificato dicendo che l'esecutivo e i lavoratori non hanno mai trovato di fronte a loro "una minaccia sanitaria ed economica come questa". Quindiha provato a rivendicare quanto fatto, spiegando ...