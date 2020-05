Ecco dove il governo ha perso traccia del contact tracing

Leggi su wired

(Di venerdì 1 maggio 2020)(foto: Orbon Alija via Getty Images)Per farin Italia è stata scelta l’app Immuni. Ma da chi, non è chiaro. Quel che è certo, è chi non l’ha scelta. Non è stata la task force dei dei 74 esperti nominati dal ministro per l’innovazione, Paola Pisano, a nominare l’applicazione proposta da una cordata di imprese guidata da Bending Spoons, società di Milano che sulle app ha costruito il proprio successo internazionale. È quello che emerge dalle relazioni della task force pubblicate il 30 aprile dal ministero su Github (come da tradizione del Team Digitale fin dai tempi dell’ex commissario Diego Piacentini). Un passaggio che aveva un intento chiarificatore, ma che solleva ulteriori dubbi. Soprattutto rispetto all’ordinanza con la quale, il 16 aprile, il commissario ...