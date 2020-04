Ultime Notizie Roma del 30-04-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020)dailynews radiogiornale saluta Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli le regioni le opposizioni le categorie Per il premier Conte il giorno della sedia 19 di protesta e circonda il dpcm che dà vita alla fase 2 un discorso con il quale con te.la la sua controffensiva su un pilastro la legittimità della sua strategia strategia che trova in queste ore è la sponda prudente del Quirinale secondo il quale sottolineano fonti parlamentari l’emergenza coronavirus non è certo finita anche se bisogna Programmare con attenzione la ripartenza noi operiamo in maniera diversa usiamo un linguaggio diverso dai nostri alleati siamo una coalizione non un unico Del centrodestra siamo l’anima Popolare Cattolica europeista essenziale per un centro destra di governo così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in diretta5 su Canale 5 ...