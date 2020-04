Renzi | ultimatum a Conte | Siamo a un bivio

repubblica : Governo, ultimatum di Renzi a Conte: 'Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli a lei'. Il premier: 'La… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Da Renzi nessun ultimatum, stiamo facendo politica' #giuseppeconte - fanpage : Conte replica a #Renzi: “La maggioranza c’è, nessun ultimatum da Italia Viva” - daveBolo85 : RT @GianniCuperIoPD: Discorso di Renzi: - intervista prima per creare aspettativa - ultimatum al governo - ospitata da Vespa dopo per rinc… - fpalermomm : RT @GianniCuperIoPD: Discorso di Renzi: - intervista prima per creare aspettativa - ultimatum al governo - ospitata da Vespa dopo per rinc… -

Renzi ultimatum Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Renzi ultimatum