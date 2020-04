Prato | sperona i carabinieri mentre fugge Arrestato con droga

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il 35enne ha ancheto un'auto dell'Arma. Quando è stato bloccato aveva con sé due chili di cocaina, motivo della fuga. L'episodio è accaduto in via Valentini e l'è un disoccupato del Marocco che ora deve rispondere di detenzione a fini di spaccio e danneggiamento

PRATO – Dopo una rocambolesca fuga, un 35 enne è stato arrestato da i carabinieri a Prato. Il 35enne ha anche speronato un’auto dell’Arma. Quando è stato bloccato aveva con sé due chili di cocaina, m ...Finisce in carcere uno spacciatore di 25 anni che non era fermato all'alt dei carabinieri in via Valentini. Danneggiata una vettura dell'Arma PRATO. Ancora un arresto per droga, l’ennesimo in queste s ...