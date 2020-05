Netflix aderisce ad Anica (Di giovedì 30 aprile 2020) Suburra - Netflix Ingresso ufficiale per Netflix nel mondo del cinema italiano. L’azienda statunitense ha presentato, infatti, la richiesta di iscrizione all’Anica, l’associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali. Un passo importante che consentirà a Netflix di condividere proposte per migliorare la regolamentazione dell’ecosistema cine-audiovisivo in Italia nell’interesse di creatività, produzione e occupazioni. Come spiegato in una nota congiunta, la collaborazione è il passo naturale di un dialogo costante, che ha avuto inizio negli scorsi mesi, tra Reed Hastings, il fondatore della piattaforma streaming, e Francesco Rutelli, il presidente dell’associazione fondata circa 75 anni fa. Grazie all’accordo, Netflix potrà quindi partecipare all’attività dell’Anica, ossia ... Leggi su davidemaggio Netflix aderisce ad Anica

