L`italiana a Wuhan | vita non torna come prima | serve adattarsi

A venti giorni dalla fine del lockdown totale, terminato l`8 aprile scorso dopo due mesi e mezzo di isolamento, Sara Platto, la docente italiana che vive a Wuhan, racconta "dal futuro" la vita quotidiana nella città cinese. Qui la maggior parte dei negozi (non tutti) ha riaperto ma la vita riprende molto lentamente, anche se circolano più auto e c`è più gente per strada. Finalmente si può uscire di casa e andare a trovare gli amici, ma l`uso delle mascherine rimane un obbligo. Anzi c`è ancora chi va in giro tutto bardato, con guanti, occhiali e altre forme protezione, perché è ancora spaventato e teme di contagiarsi. Gli assembramenti sono tuttora vietati - anche se è dal 19 marzo che non si registrano nuovi casi di Covid-19 - e il distanziamento sociale rimane in vigore. "Ma la vita non torna come prima. Tutto cambia, anche ...

Roma, 29 apr. (askanews) – A venti giorni dalla fine del lockdown totale, terminato l’8 aprile scorso dopo due mesi e mezzo di isolamento, Sara Platto, la docente italiana che vive a Wuhan, racconta “ ...

