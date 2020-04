Irrfan Khan la star indiana The Millionaire è morto a causa di un tumore (Di giovedì 30 aprile 2020) Irrfan Khan la famiglia ed il cinema hanno perso un uomo valoroso Irrfan Khan l’attore che ha recitato in The Millionaire ha lasciato il nostro mondo all’età di 53 anni a causa di un cancro che gli aveva cambiato la vita due anni fa. L’uomo ha lottato per tantissimo tempo contro il cancro al cervello, oggi la notizia della sua morte sconvolge il mondo del cinema e non soltanto. A diffondere la notizia del suo decesso è stato l’agente che ha dichiarato che è deceduto circondato dai suoi più grandi affetti. A fianco a lui il suo più grande amore e la famiglia, lasciando tutti nella totale tristezza, nello sconvolgimento emotivo e lasciandosi alle spalle una grandiosa eredità. Il dolore per la scomparsa dell’uomo è grandissimo Per la moglie Sutapa Sikdar, indiana con la quale era sposato dal 1995. I due avevano ... Leggi su kontrokultura IRRFAN KHAN - MORTO DIVO DI BOLLYWOOD/ Tumore raro - il ricordo di Danny Boyle

Irrfan Khan - un’icona tra Bollywood e il cinema del mondo

