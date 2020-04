Inter, ottimismo per Aubameyang: l’Arsenal ha il sostituto (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Arsenal potrebbe salutare Aubameyang in estate: il sostituto è Edouard del Celtic. E l’Inter spera L’Inter apre uno spiraglio per l’arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang, che potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Arsenal e lasciare la Premier League durante la sessione estiva di calciomercato. Come riportato dal Daily Express, il club inglese avrebbe già individuato il sostituto in attacco. Si tratta di Odsonne Edouard, punta classe ’98 del Celtic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Arsenal potrebbe salutarein estate: ilè Edouard del Celtic. E l’spera L’apre uno spiraglio per l’arrivo di Pierre-Emerick, che potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Arsenal e lasciare la Premier League durante la sessione estiva di calciomercato. Come riportato dal Daily Express, il club inglese avrebbe già individuato ilin attacco. Si tratta di Odsonne Edouard, punta classe ’98 del Celtic. Leggi su Calcionews24.com

daniele_fierro : RT @Marcoelraa: #Inter ha offerto una cifra vicino ai 30 #milioni per #Kumbulla, i #Nerazzurri hanno inserito #Dimarco nella trattativa che… - ContinassaMech : RT @Marcoelraa: #Inter ha offerto una cifra vicino ai 30 #milioni per #Kumbulla, i #Nerazzurri hanno inserito #Dimarco nella trattativa che… - Marcoelraa : #Inter ha offerto una cifra vicino ai 30 #milioni per #Kumbulla, i #Nerazzurri hanno inserito #Dimarco nella tratta… - SiSINGAMARADJA : RT @it_inter: #Icardi, l'ottimismo dell'Inter sulla conclusione dell'operazione da 70 milioni si è un po' affievolito Gds - ilTeoLugarini : RT @it_inter: #Icardi, l'ottimismo dell'Inter sulla conclusione dell'operazione da 70 milioni si è un po' affievolito Gds -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ottimismo Inter, ottimismo per Aubameyang: l’Arsenal ha il sostituto Calcio News 24 Inter, ottimismo per Aubameyang: l’Arsenal ha il sostituto

L’Inter apre uno spiraglio per l’arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang, che potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Arsenal e lasciare la Premier League durante la sessione estiva di calciomercato ...

1° Maggio 2020 Festa internazionale dei lavoratori

Quest’anno straordinario per la pandemia del COVID-19 festeggeremo il 1° Maggio dalle nostre abitazioni, con la speranza e l’auspicio di ritornare nei tempi dovuti e necessari alla ripresa di una vita ...

L’Inter apre uno spiraglio per l’arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang, che potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Arsenal e lasciare la Premier League durante la sessione estiva di calciomercato ...Quest’anno straordinario per la pandemia del COVID-19 festeggeremo il 1° Maggio dalle nostre abitazioni, con la speranza e l’auspicio di ritornare nei tempi dovuti e necessari alla ripresa di una vita ...