FCA di Pratola Serra si riparte dal 4 maggio con il “protocollo Burioni”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 4, dopo quasi 2 mesi di stop, lo stabilimento Fca diritornerà a produrre. La comunicazione ufficiale è stata data dalla direzione aziendale questa mattina al Comitato Esecutivo. “La riapertura della nostra azienda – dichiara Franco Mosca, segretario Generale aggiunto della Fismic/Confsal e componente del Comitato esecutivo di Fca – è un segnale di vitalità in tempi difficili. Siamo consapevoli che la convivenza con il virus e con il crollo del mercato dell’auto, inciderà nei prossimi mesi. Abbiamo però le carte in regola per affrontare le sfide che sono davanti a noi”. “La decisione assunta dall’azienda alcuni mesi fa di fornire i motori per i veicoli commerciali della Sevel di Val di Sangro (Ducato), potrà mitigare il calo prevedibile ...