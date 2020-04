Checco Zalone, nuova canzone sulla Quarantena: L'immunità di gregge (VIDEO) (Di giovedì 30 aprile 2020) A sorpresa Checco Zalone pubblica sul web una canzone in cui racconta la Quarantena: nel VIDEO de L'immunità di gregge, c'è anche Virginia Raffaele. Grande sorpresa per i fan di Checco Zalone, l'attore ha pubblicato sul web L'immunità di gregge, la sua nuova canzone ispirato alla Quarantena ed alla Fase 2. Per interpretare questo pezzo il comico pugliese si rifà al suo grande conterraneo Domenico Modugno. Dopo il successo di Tolo Tolo, il protagonista Checco Zalone veste i panni del cantautore e decide di regalare un brano a tutti i numerosi fan. Oggi sui suoi canali social ha pubblicato il VIDEO della canzone L'immunità di gregge, nel quale appare anche Virginia Raffaele, ispirata ala Fase 2 dove tra restrizioni, ricongiungimenti, autocertificazioni e conferenze stampe ... Leggi su movieplayer Checco Zalone canzone L'immunità di gregge/ Video : in versione Modugno per quarantena

Fiorello : Come al solito Capolavoro di?? Checco Zalone - L'immunità di gregge - radiodeejay : Ecco #Limmunitadigregge di #CheccoZalone “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bis… - chedisagio : Ma che genio è Checco Zalone (E pure @VirgiRaffaele)? - MartinaBonomi : RT @Fiorello: Come al solito Capolavoro di?? Checco Zalone - L'immunità di gregge - fly300617 : -