App Immuni | il mancato utilizzo non comporta limitazioni | il Dl del governo

Corriere : Immuni, ecco le regole per l’App Nessun obbligo, privacy tutelata - Tg3web : 'I dati personali saranno cancellati entro fine anno e non vi saranno conseguenze per chi sceglierà di non installa… - emenietti : conferenza stampa su 'fase 2': • niente sulla scuola • niente sul sistema sanitario • niente su tamponi e test sier… - DylanDog345 : RT @RFvsBanksters: Il CDM ha approvato decreto sull'app immuni. Il decreto aprile è di nuovo spostato ma per monitorare tutti sempre veloc… - Valenti00278189 : Perdonate ma a che cacchio serve l app immuni se non fanno i tamponi a tappeto? ????? -

App Immuni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : App Immuni