Wall Street snobba crollo PIL e parte in deciso rialzo (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in deciso rialzo, scommettendo sul FOMC, il Comitato direttivo della Federal Reserve, che termina oggi la due giorni sulla politica monetaria. Non sono attese novità né sul fronte tassi né sui piani di acquisto titoli, ma l’attenzione sarà puntata sulle indicazioni relative alla traiettoria della politica monetaria post Covid-19. Pressoché ignorato il dato del PIL del 1° trimestre che è crollato più delle attese (-4,8% contro il -4% del consensus) in seguito al lockdown. Fra poco arriverà anche il dato delle vendite di abitazioni. Il Dow Jones sta mettendo a segno un guadagno dell’1,70%; sulla stessa linea, avanza con forza lo S&P-500, che continua gli scambi a 2.916,87 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,07%), come l’S&P 100 (1,9%). Si ... Leggi su quifinanza Wall Street galvanizzata da annuncio Gilead. Snobba dato Pil Usa - peggiore dal 2008. Europa in rialzo

Wall Street rallenta con settore tech

Attesa per decisione Fed nel pomeriggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 apr - Wall Street ha aperto in rialzo in scia all'annuncio di Gilead che ha detto di aver visto 'dati positivi' pr ...

Borsa: Europa bene con Ny, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Le Borse europee confermano il buon passo dopo l'apertura di Wall Street. L'accelerazione dei listini, per tutta la mattinata cauti, si è innescata sul rialzo dei future Usa ...

