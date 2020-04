Vittorio Brumotti/ Aggredito a sassate dai pusher a Pioltello (Striscia la Notizia)

Robertoruggine : RT @Striscia: Vittorio Brumotti è tornato a Torino per documentare l'attività di spaccio ai tempi del Coronavirus. Link per vedere il servi… - Alexanderxxvii1 : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - Alexanderxxvii1 : RT @Striscia: Vittorio Brumotti è tornato a Torino per documentare l'attività di spaccio ai tempi del Coronavirus. Link per vedere il servi… - FamosoSiguelo : RT @brumottistar: 100% Vittorio Brumotti - Grand Canyon USA - FamosoSiguelo : RT @brumottistar: 100% Vittorio Brumotti - Grand Canyon USA -

Vittorio Brumotti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vittorio Brumotti