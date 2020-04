Virus | studio choc sui decessi | C' è il 70% dei morti in più

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Giuseppe De Lorenzo A marzo 17milacontro i 10mila dichiarati. "Se l'epidemia si espande in tutta Italia conseguenze catastrofiche Che delsappiamo ancora troppo poco; ormai cosa nota. Non sappiamo quanti italiano sono (davvero) infetti. Non abbiamo ancora idea di come sconfiggerlo, sulle cure si va a tentativi. Non abbiamo mai trovato il "paziente 0" che ha portato con sé dalla Cina il contagio. Ma soprattutto, non abbiamo idea di quanto abbia davvero ucciso. Paradossalmente, il dato sulla mortalità risulta falsato da due fattori. Il primo,; che probabilmente in Italia (ma non solo) esiste una massa di asintomatici che non rientrano nelle statistiche e che dunque rendono; alto il tasso di letalità del Sars-Cov-2. Ad oggi sappiamo che uccide circa 13 persone ogni 100 contagiati. Ma se considerassimo nella statistica ...