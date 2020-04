Udinese, Gotti: «Mercato? Non svenderemo i nostri atleti» (Di mercoledì 29 aprile 2020) I big dell’Udinese nel mirino delle big, ma i bianconeri non concederanno sconti: le dichiarazioni di Luca Gotti sul Mercato Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Luca Gotti ha sottolineato che l’Udinese non regalerà i propri gioielli alle pretendenti (come Rodrigo De Paul e Juan Musso). Ecco le sue parole sul calcioMercato del club friulano. «Mercato? Quanto che dice il direttore Marino è verosimile: questi sono giocatori che hanno molto Mercato, sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà capire quali saranno le condizioni, quale sarà il Mercato e se le quotazioni saranno congrue al valore dei giocatori stessi. L’Udinese non è una società che svende i propri atleti o che ha bisogno di fare cassa immediata. Le situazioni sono tutte da ... Leggi su calcionews24 Udinese - Gotti : «Ripresa Serie A? Esperienza che mi piacerebbe fare»

Udinese : il difensivismo della squadra di Gotti

Udinese - Gotti : «Il nostro destino dipende solo da noi stessi» (Di mercoledì 29 aprile 2020) I big dell’nel mirino delle big, ma i bianconeri non concederanno sconti: le dichiarazioni di LucasulIntervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Lucaha sottolineato che l’non regalerà i propri gioielli alle pretendenti (come Rodrigo De Paul e Juan Musso). Ecco le sue parole sul calciodel club friulano. «? Quanto che dice il direttore Marino è verosimile: questi sono giocatori che hanno molto, sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà capire quali saranno le condizioni, quale sarà ile se le quotazioni saranno congrue al valore dei giocatori stessi. L’non è una società che svende i proprio che ha bisogno di fare cassa immediata. Le situazioni sono tutte da ...

sportli26181512 : Gotti: 'Ripresa degli allenamenti è una necessità': Il tecnico dell'#Udinese: 'In tanti guardano al calcio come se… - ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'De Paul e Musso? Non svendiamo i nostri giocatori...' - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Udinese, Gotti: 'Un ritorno di Mandragora alla Juve? Verosimile' - MomentiCalcio : #Udinese, Gotti: 'Un ritorno di #Mandragora alla #Juve? Verosimile' - FcInterNewsit : Udinese, De Paul e Musso uomini mercato. Gotti: 'Non li svenderemo' -