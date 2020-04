Se mi scarti tu sprechi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Ode alla vita)Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giornogli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti,chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione,chi preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle “i” piuttosto che un insieme di emozioni,proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,quelle che fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti. Lentamente muorechi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro chi non rischia la certezza per l’incertezzaper inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire aiconsigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica,chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge ...