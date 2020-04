Denaro e diritti: Sky, Dazn e Img chiedono lo sconto. La Lega calcio: «Non se ne parla!» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Denaro e diritti: l’odore dei soldi eccita la Lega calcio. Pronta a tutto, anche alla guerra, per ottenere il corrispettivo dei diritti Tv. Il 2 maggio scadrà il termine per il pagamento dell’ultima rata del contratto stipulato. In base al quale, Sky, Dazn e Img sono tenuti a versare un’ultima trance per un totale di 233 milioni di euro alle società di calcio. Ma da quasi due mesi non si gioca. E chissà quando si riprenderà. Così la scorsa settimana i dirigenti delle televisioni hanno provato a cambiare le carte in tavola. Sky ha proposto di trovare un accordo che, in pratica, appare come una sorta di riequilibrio dei pagamenti. Un taglio tra i 120 e 140 milioni in caso di ripresa del campionato, di 255 in caso di stop definitivo. Tutto ovviamente prima di arrivare a saldare quest’ultima tranche. Per parte loro, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 aprile 2020): l’odore dei soldi eccita la. Pronta a tutto, anche alla guerra, per ottenere il corrispettivo deiTv. Il 2 maggio scadrà il termine per il pagamento dell’ultima rata del contratto stipulato. In base al quale, Sky,e Img sono tenuti a versare un’ultima trance per un totale di 233 milioni di euro alle società di. Ma da quasi due mesi non si gioca. E chissà quando si riprenderà. Così la scorsa settimana i dirigenti delle televisioni hanno provato a cambiare le carte in tavola. Sky ha proposto di trovare un accordo che, in pratica, appare come una sorta di riequilibrio dei pagamenti. Un taglio tra i 120 e 140 milioni in caso di ripresa del campionato, di 255 in caso di stop definitivo. Tutto ovviamente prima di arrivare a saldare quest’ultima tranche. Per parte loro, ...

SecolodItalia1 : Denaro e diritti: Sky, Dazn e Img chiedono lo sconto. La Lega calcio: «Non se ne parla!» - elisfra : @EBoffano @tomasomontanari Perfettamente d'accordo. Ma come farlo? Ricordo che al campionato di calcio è legata a… - FranzvonFlach90 : RT @albertomelloni: Incisivo e limpido richiamo di #MartaCartabia : 'non c'è diritto speciale anche in emergenza. La #Costituzione sia buss… - dbgiovanna : RT @albertomelloni: Incisivo e limpido richiamo di #MartaCartabia : 'non c'è diritto speciale anche in emergenza. La #Costituzione sia buss… - ernestocaprari : RT @albertomelloni: Incisivo e limpido richiamo di #MartaCartabia : 'non c'è diritto speciale anche in emergenza. La #Costituzione sia buss… -

Ultime Notizie dalla rete : Denaro diritti Voli cancellati: “O voucher o nulla”. L’Italia rischia la procedura di infrazione la Repubblica Casinò di Lugano, giochi anche online

Il Casinò di Lugano, così come quello di Meyrin (GE), avrà il diritto di gestire e offrire anche giochi online. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale approvando una estensione delle concessioni alle ...

Commercio: fatto l'accordo Ue-Messico, scambi merci praticamente senza dazi -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 apr - L'accordo Ue-Messico copre anche la protezione dei diritti umani, nonche' i capitoli sulla cooperazione politica e allo sviluppo. Sara' anche il pr ...

Il Casinò di Lugano, così come quello di Meyrin (GE), avrà il diritto di gestire e offrire anche giochi online. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale approvando una estensione delle concessioni alle ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 apr - L'accordo Ue-Messico copre anche la protezione dei diritti umani, nonche' i capitoli sulla cooperazione politica e allo sviluppo. Sara' anche il pr ...