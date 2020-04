Acque detox | una coccola speciale da condividere tra mamme e figlie

Leggi su dilei

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Con l’arrivo delle temperature tiepide, learomatizzate rappresentano una piacevole pausa quotidiana per rifornire l’organismo di vitamine, preziosi antiossidanti e sostanze altamente depurative amiche del fegato e dell’intestino. Unadi relax, magari dainsieme alla propria mamma, per prendersi cura della propria salute e fare il pieno di benessere. Soprattutto in un periodo in cui l’attività fisica è stata ridotta al minimo e l’equilibrio psico-fisico è stato messo a dura prova. “Una vita quotidiana stressante, la mancanza di attività fisica e le circostanze fonte di contrarietà o di preoccupazione sono tossiche tanto quanto l’alimentazione scorretta basata su prodotti industriali”, afferma Géraldine Olivo, appassionata di alimentazione bio e naturale e autrice di ...