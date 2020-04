Walter Zenga | l’Uomo Ragno nerazzurro compie 60 anni

Leggi su newsmondo

(Di martedì 28 aprile 2020) L’ex portiere di Inter e Nazionaleè nato il 28 aprile 1960. Ha vinto lo scudetto dei record e due Coppe Uefa.nasce a Milano il 28 aprile 1960, segno zodiacale Toro. I genitori sono Alfonso e mamma Marina. I primi passi nel mondo del calcio All’età di dieciuna società di lega giovanile, la Macallese, accortasi delle grandi doti, acquista il cartellino del piccolo, tesserandolo con un anno in meno in modo da farlo giocare prima del compimento del 10° anno. Nel giro di un anno Italo Galbiati, allenatore del settore giovanile dell’Inter, lo chiama a far parte dei suoi “pulcini”; per il piccoloè senza dubbio un sogno, in quanto da sempre aveva sostenuto la squadra nerazzurra. Numero uno dell’Inte Il clublo manda a farsi le ossa ...