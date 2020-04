Persona 5 Scramble arriverà in occidente? Koei Tecmo conferma i lavori sulla localizzazione (Di martedì 28 aprile 2020) Da quando è stato lanciato in Giappone i fan di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers hanno sperato di vedere l'uscita del gioco in occidente. Fortunatamente, un nuovo report finanziario di Koei Tecmo sembra dare una nuova speranza per un porting localizzato.La società ha pubblicato il suo report e, sebbene sia attualmente disponibile solo in giapponese, l'utente Twitter @ bk2128 ci ha offerto un riepilogo. Koei Tecmo ha registrato risultati annuali più solidi, con vendite all'estero in forte aumento e, come potete vedere, le localizzazioni sia per Persona 5 Scramble che per il DLC di Nioh 2 sono "ancora in programma".Vale la pena notare che Atlus USA, che pubblicherebbe il titolo in Nord America se il porting diventasse realtà, non ha ancora parlato di alcun lancio occidentale. Leggi altro... Leggi su eurogamer Persona 5 Scramble in occidente? Atlus lancia un sondaggio per misurare l'interesse dei giocatori (Di martedì 28 aprile 2020) Da quando è stato lanciato in Giappone i fan di: The Phantom Strikers hanno sperato di vedere l'uscita del gioco in. Fortunatamente, un nuovo report finanziario disembra dare una nuova speranza per un porting localizzato.La società ha pubblicato il suo report e, sebbene sia attualmente disponibile solo in giapponese, l'utente Twitter @ bk2128 ci ha offerto un riepilogo.ha registrato risultati annuali più solidi, con vendite all'estero in forte aumento e, come potete vedere, le localizzazioni sia perche per il DLC di Nioh 2 sono "ancora in programma".Vale la pena notare che Atlus USA, che pubblicherebbe il titolo in Nord America se il porting diventasse realtà, non ha ancora parlato di alcun lancio occidentale. Leggi altro...

FedeAle1525 : RT @Eurogamer_it: #Persona5Scramble: nuovi indizi suggeriscono il possibile arrivo in occidente. - Eurogamer_it : #Persona5Scramble: nuovi indizi suggeriscono il possibile arrivo in occidente. - Aridoburrito : @The_Holy_Mex persona 4 scramble - Console_Tribe : Persona 5 Scramble: The Phantom Striker, Koei Tecmo al lavoro sulla localizzazione occidentale -… - GamingToday4 : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, confermata la localizzazione per l’Occidente? -