Lazio | Acerbi | «Vogliamo ripartire | ma nel rispetto dei morti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Il difensore dellaha parlato della situazione in casa biancoceleste e del futuro del campionato di Serie A Il difensore biancoceleste Francescoè intervenuto ai microfoni diStyle Radio per fare il punto sull’emergenza Coronavirus: «Il calcio è un’industria oltre ad essere lo sport più amato. Per questo c’è più voglia di riprendere ma è normale che tuttinel modo giusto e consia della Lega che dei. Io mi metto anche nei panni di chi comunque non ha lavoro, non arriva a fine mese». LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Il calcio è diverso e per questo si cerca di allungare i tempi, anche facendoloanche più in la. Siamo da due mesi in casa, si cerca di allenarsi, ci si tiene in forma, finire il campionato più ...