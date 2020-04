Il primo terminal per i taxi volanti (Di martedì 28 aprile 2020) Si registrano passi avanti rilevanti per l’arrivo sul mercato dei velivoli per il trasporto aereo autonomo (AAV), come dimostra l’apertura del primo terminal per i taxi volanti elettrici, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Il battesimo spetterà alla EHang, società cinese di Guangzhou, che ha in programma l’inaugurazione di un hub di oltre 2500 metri quadrati a Hezhou, città ricca di montagne e foreste nella regione autonoma del Guanghi Zhuang (Cina del Sud, al confine con il Vietnam). Il terminal replicherà un hub aeroportuale, con sala d’attesa e servizi di ricarica per velivoli e passeggeri, oltre ai gate per l’imbarco e lo sbarco posizionati sul tetto. Nel progetto è prevista la gestione di 20 EHang 216, il taxi elettrico e privo di pilota che tocca i 100 km/h e vola per circa 20 minuti (stesso tempo ... Leggi su wired (Di martedì 28 aprile 2020) Si registrano passi avanti rilevanti per l’arrivo sul mercato dei velivoli per il trasporto aereo autonomo (AAV), come dimostra l’apertura delper ielettrici, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Il battesimo spetterà alla EHang, società cinese di Guangzhou, che ha in programma l’inaugurazione di un hub di oltre 2500 metri quadrati a Hezhou, città ricca di montagne e foreste nella regione autonoma del Guanghi Zhuang (Cina del Sud, al confine con il Vietnam). Ilreplicherà un hub aeroportuale, con sala d’attesa e servizi di ricarica per velivoli e passeggeri, oltre ai gate per l’imbarco e lo sbarco posizionati sul tetto. Nel progetto è prevista la gestione di 20 EHang 216, ilelettrico e privo di pilota che tocca i 100 km/h e vola per circa 20 minuti (stesso tempo ...

