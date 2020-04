Canal+ e BeIN pagano parte dei diritti tv al calcio francese

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) Novità importante in Francia sul fronte del pagamento deitelevisivi. Come riporta L’Equipe, le emittentihanno raggiunto un accordo per corrispondere alla Ligue de Football Professionel (LFP)dell’ultima tranche attesa da inizio aprile. In particolare, i due broadcaster riconoscerannodelle partite già disputate della Ligue 1 e Ligue 2, … L'articolodeitv alè stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del