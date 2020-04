Billy Campbell | «Cardinal | il ruolo migliore della mia vita ricordando i tempi di The

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 aprile 2020) Per Billy Campbell l’isolamento dettato dall’emergenza non è una novità, ma un’evoluzione della vita che conduceva prima dell’arrivo del virus. Vivere in una fattoria in Scandinavia, camminare nel bosco insieme alla sua famiglia e dedicarsi ai mestieri della stalla, con il profumo del fieno e le balle tondeggianti da sistemare, erano, infatti, mansioni che Campbell, 60 anni, una vita passata sotto ai riflettori, ha sempre sbrigato con piacere. «L’auto-isolamento qui è praticamente come qualsiasi altro fine settimana, sole che è a tempo indeterminato» spiega Billy prima di ammettere di essere molto fortunato: sia per la prospettiva tranquilla che gli ha permesso di rimanere il più fedele possibile alla sua routine quotidiana, sia perché stare lontano dall’America nelle settimane della discussa gestione Trump della pandemia è una consolazione non indifferente. «Non sono mai stato più felice di essere così lontano dal mio paese. Tutto questo è disgustoso» insiste prima di dire un altro grazie per aver stretto tra le mani una cosa a cui teneva in modo particolare: rivestire i panni del detective John Cardinal nella quarta stagione di Cardinal – La notte più fredda, la serie tv canadese ispirata alla saga letteraria di Giles Blunt che torna su laF (canale 135 di Sky) da martedì 28 aprile alle 21.10.