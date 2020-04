Basket, mercato 2020-2021: le trattative delle squadre di Serie A. Menetti rinnova con Treviso, Vojvoda torna in Ungheria (Di martedì 28 aprile 2020) Non si è praticamente mosso il mercato di Serie A per la stagione 2020-2021: tutto deve ancora decollare, anche in considerazione delle tantissime problematiche che la pandemia di coronavirus si porta dietro. Solo due sono stati i veri movimenti ufficiali dell’ultima settimana. Il primo riguarda Treviso, con coach Max Menetti che ha firmato il rinnovo fino al 2023, contribuendo così a dare una stabilità sul piano tecnico alla società che ha debuttato in questa stagione in Serie A, riportando al PalaVerde in numerose occasioni il pubblico dei tempi migliori della Benetton. Il secondo porta a Reggio Emilia, o meglio lontano dalla Grissin Bon: David Vojvoda, infatti, ha deciso di tornare nella sua Ungheria per giocare con l’Alba Fehervar. Mentre a Brindisi, più che di mercato, si parla della querelle legata alla nuova arena che dovrebbe ... Leggi su oasport Basket - mercato 2020-2021 : le trattative delle squadre di Serie A. Menetti rinnova con Treviso - Vojvoda torna in Ungheria

