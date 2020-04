Uccisa a Bergamo dal compagno 34enne massacrata | la svolta dopo le indagini

rtl1025 : ?? Una donna 34enne, Viviana Caglioni, è stata uccisa a calci e pugni dal compagno, Cristian Michele Locatelli. L'a… - oslaz : Bergamo, donna uccisa a calci e pugni: arrestato il compagno - lupakkiotto85 : RT @_DAGOSPIA_: BERGAMO, DONNA UCCISA A CALCI E PUGNI DAL COMPAGNO DURANTE LA QUARANTENA - Phil_di_Fer : RT @beabri: E ancora. Un'altra donna uccisa, il compagno indagato. E, se la versione degli inquirenti fosse confermata, l'omicidio coperto… - AmoBergamo : #Bergamo Bergamo, la vita in salita di Viviana: uccisa a botte dal compagno che poi voleva nascondere tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa Bergamo

Stretto web

Viviana era morta 3 giorni prima in ospedale e le sue inquietanti parole ora sembrano qualcosa di molto simile a una strana confessione. Una versione che stride fortemente con gli elementi in mano all ...Tragedia a Napoli, il capoluogo campano è stato scossa, nelle scorse ore, dalla notizia della morte di un poliziotto trentasettenne, rimasto ucciso nel tentativo di sventare una rapina in banca nel co ...