Spider-Man: Far From Home pone importanti problemi per Doctor Strange 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Spider-Man: Far From Home ha creato molti sviluppi per la Fase 4 Marvel, tra cui alcuni possibili problemi per Doctor Strange 2. Spider-Man: Far From Home, l'ultimo film che ha visto Tom Holland nel ruolo dell'Uomo Ragno, ha posto le basi per molte vicende che vedremo nella Fase 4, portando però alcuni problemi per Doctor Strange 2, legati al personaggio di Misteryo. In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quindi, potrebbero esserci gravi conseguenze dovute al fatto che Mysterio ha usato, in Spider-Man: Far From Home, un costume molto simile a quello dello stregone supremo, definito dal produttore Eric Carroll come un incrocio tra il costume di Iron Man e quello di Doctor Strange. Sebbene l'esistenza dei Masters of the Mystic ... Leggi su movieplayer Rinviati i nuovi Doctor Strange e Spider-Man - calendario aggiornato dei cinecomics

Il film di Uncharted con Tom Holland è stato anticipato di tre mesi grazie al rinvio del film di Spider-Man

Doctor Strange 2 rimandato al 2022, collocato Captain Marvel 2: ecco le modifiche al calendario Marvel Studios

Continua la revisione del calendario Marvel Studios, Doctor Strange 2 è uno degli ultimi spostamenti: arriva nel 2022 con Captain Marvel 2.

