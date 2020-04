Roddy Ricch | chi è il rapper di The Box e perché ascoltarlo subito

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nel giardino dei talenti di questo 2020, uno è cresciuto davvero in fretta. Non male, considerando che ha solo 21 anni. Il primo album di(Please Excuse Me for Being Antisocial) è uscito a dicembre 2019 ed è già da molteplici in settimane in vetta alle classifiche US. Il brano The Box ha 102 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il, al secolo Rodrick Wayne Moore, Jr. , è sbocciato in men che non si dica e due sono stati i partner-in-crime del suo enorme successo: l'America, in tutte le sue contraddizioni e prospettive (che hanno fatto parte del suo bagaglio artistico) e TikTok, nella sua eterogenea possibilità di visibilità. Oggi Roddiesta in cima alle chart musicali accanto a nomi del calibro di The Weekend . Vale la pena conoscere la sua storia dall'inferno al paradiso solo andata ...