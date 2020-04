Omceo | Conte adotta prudenza | ma dubbi su cibo asporto

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – “In linea di massima siamo soddisfatti delle nuove misure annunciate da, il governo sta andando avanti in maniera prudente e molte situazioni continuano ad essere giustamente ‘congelate’. Ma abbiamo qualcheo in merito alla possibilita’ di potersi recare nei ristoranti per andare a prendereda. Non vorremmo che le persone lo scambiassero come un ‘liberi tutti’, magari andando in un ristorante, il loro preferito, che si trova dall’altra parte della citta’ rispetto a dove abitano, passando la serata a fare la fila. Sarebbe opportuno che i ristoranti dafossero relegati all’area in cui si vive”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle misurenute nel nuovo decreto annunciato ieri dal premier ...