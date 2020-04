Lotito: «Se non si gioca più risparmio 4 mesi di stipendi, ma ragiono nell’interesse di 20 club» (Di lunedì 27 aprile 2020) Repubblica intervista il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Ribadisce che se il campionato non ripartirà «si rischia di mandare a gambe all’aria il sistema» e aggiunge che «alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono». Dal suo canto, assicura di essere pronto a ripartire. «Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’internista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia azienda lavora negli ospedali». Respinge al mittente le accuse di chi dice che la sua fretta ... Leggi su ilnapolista Serie A - Lotito non ha dubbi : “Indispensabile ripartire - ecco perchè”

