Libia | Haftar scioglie Tobruk e si proclama capo del Paese

Khalifa Haftar, maresciallo della Cirenaica, ha dichiarato di accettare "il mandato del popolo libico per occuparsi del Paese" e si è autoproclamato unico detentore del potere in Libia. Haftar, con una dichiarazione televisiva, ha inoltre disconosciuto l'accordo di Skhirat e, di conseguenza, anche il Parlamento di Tobruk. Il capo dell'Esercito nazionale libico ha affermato di "accettare la volontà del popolo libico di affidargli la gestione degli affari del Paese" e assicurato che "l'esercito libico sarà a disposizione del popolo libico".

Libia - Nyt : “L’ex consigliere Usa John Bolton non si oppose all’offensiva di Haftar su Tripoli. Gli disse di sferrare un attacco rapido”

