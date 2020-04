Il film Starman con Luca Parmitano on demand (Di lunedì 27 aprile 2020) Dal primo maggio 2020 il film "Starman", documentario che racconta con gli occhi, la voce e le immagini di Luca Parmitano - con cameo di Jovanotti e Giancarlo Giannini - la preparazione della missione spaziale dell'Esa "Beyond", sarà disponibile direttamente on demand sulle piattaforme Skyprimafila Premiere, Timvision, Chili, Google play, Infinity, Cg Digital e Rakuten Tv, nell'ambito della campagna #iorestoacasa, dopo l'annullamento della distribuzione nelle sale cinematografiche a causa della pandemia di Covid-19.Il film è diretto dal regista e autore GianLuca Cerasola, prodotto da Morol e distribuito da Vision distribution. Luca Parmitano, astronauta italiano dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, unico italiano ad aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale nonché primo italiano ad aver ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 aprile 2020) Dal primo maggio 2020 il", documentario che racconta con gli occhi, la voce e le immagini di- con cameo di Jovanotti e Giancarlo Giannini - la preparazione della missione spaziale dell'Esa "Beyond", sarà disponibile direttamente onsulle piattaforme Skyprimafila Premiere, Timvision, Chili, Google play, Infinity, Cg Digital e Rakuten Tv, nell'ambito della campagna #iorestoacasa, dopo l'annullamento della distribuzione nelle sale cinematografiche a causa della pandemia di Covid-19.Ilè diretto dal regista e autore GianCerasola, prodotto da Morol e distribuito da Vision distribution., astronauta italiano dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, unico italiano ad aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale nonché primo italiano ad aver ...

