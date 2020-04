Fase 2, disastrosa farsa? Parenti e seconde case, le contraddizioni che confermano: Conte non sta capendo nulla (Di lunedì 27 aprile 2020) Non è ancora iniziata, ma la Fase 2 presenta ancora parecchie contraddizioni ed è probabilmente lo specchio di un governo raffazzonato e ancora senza un'idea chiara su come affrontare la situazione straordinaria, se non affidandosi ciecamente agli esperti ed evitando così di assumersi responsabilità politiche. Dal 4 maggio al 18 giugno cambierà davvero poco per le libertà individuali, al punto che forse è più corretto parlare di lockdown prolungato con qualche modifica: la nuova Fase di convivenza con il coronavirus riguarda soprattutto le attività produttive. Noi poveri esseri umani potremo uscire di casa, ma sempre seguendo le regole di distanziamento sociale e l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Inoltre sarà ancora necessaria l'autocertificazione per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Non è ancora iniziata, ma la2 presenta ancora parecchieed è probabilmente lo specchio di un governo raffazzonato e ancora senza un'idea chiara su come affrontare la situazione straordinaria, se non affidandosi ciecamente agli esperti ed evitando così di assumersi responsabilità politiche. Dal 4 maggio al 18 giugno cambierà davvero poco per le libertà individuali, al punto che forse è più corretto parlare di lockdown prolungato con qualche modifica: la nuovadi convivenza con il coronavirus riguarda soprattutto le attività produttive. Noi poveri esseri umani potremo uscire di casa, ma sempre seguendo le regole di distanziamento sociale e l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Inoltre sarà ancora necessaria l'autocertificazione per gli ...

