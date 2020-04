Fase 2, Conte a Milano: “Sì alle visite ai parenti non agli amici dal 4 maggio” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Congiunti non significa che si potrà andare a trovare amici a fare festa. Ma parenti con relazioni affettive. Non si potrà ritrovarsi nelle case perché un quarto dei contagi avviene tra le mura domestiche”. Lo dice Giuseppe Conte in visita in Lombardia. Dopo l’incontro in Prefettura con il governatore di Regione Lombardia, il presidente del … L'articolo Fase 2, Conte a Milano: “Sì alle visite ai parenti non agli amici dal 4 maggio” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “La fase 2 è quella della convivenza con il virus”

Conte in Lombardia “difende” la Fase 2 : no condizioni per tornare a normalità

