Baretta | “Valutiamo reddito di emergenza”

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Cinquecento euro al mese per ildi emergenza è una delle ipotesi in campo, bisogna vedere quante famiglie riguarderebbe”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo, intervistato a “Circo Massimo” su Radio Capital. Per gli autonomi invece “la linea prevalente per il bonus è rinnovare la stessa platea in automatico portandola agli 800 euro“, sottolineando che ci sono stati degli abusi sui 600 euro. “Alcune persone con altone hanno usufruito. Stiamo valutando se mettere una soglia di. Le casse private parlano di 35mila euro, per me si può parlare di cifre superiori”, ha aggiunto.