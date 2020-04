Higuain: «Io al Milan? La Juventus mi ha cacciato» (Di domenica 26 aprile 2020) L’attaccante della Juventus Higuain ha parlato dell’addio ai bianconeri e del suo trasferimento al Milan nel 2018 Gonzalo Higuain ha commentato il trasferimento al Milan nell’estate 2018, salvo poi tornare in bianconero al termine della stagione. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus ai microfoni di Marca. «Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il club voleva fare un salto di qualità e mi dissero che non potevo continuare e che cercavano una soluzione. Ma lo dicono tutti: mi hanno preso a calci. Non ho chiesto di andarmene, mi hanno cacciato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Milan - attacco flop : da Higuain a Piatek - quanti soldi buttati!

Calciomercato - Milan : Scamacca il dopo Ibra? Juve - via Higuain e Douglas Costa. Napoli - sogno Cavani

Probabili formazioni 25^giornata : Juve senza Pjanic - Higuain e Bonucci. Milan - Rebic ancora dal 1' (Di domenica 26 aprile 2020) L’attaccante dellaha parlato dell’addio ai bianconeri e del suo trasferimento alnel 2018 Gonzaloha commentato il trasferimento alnell’estate 2018, salvo poi tornare in bianconero al termine della stagione. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dellaai microfoni di Marca. «Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il club voleva fare un salto di qualità e mi dissero che non potevo continuare e che cercavano una soluzione. Ma lo dicono tutti: mi hanno preso a calci. Non ho chiesto di andarmene, mi hanno». Leggi su Calcionews24.com

ciemme71 : RT @supersonico1986: E anche oggi 38 articoli sulla permanenza (concordata con il Milan) di Ibra in Svezia fino all'eventuale certezza dell… - Group8g : #Ibrahimovic tesserato Milan gioca e si allena con una squadra svedese ed è un mezzo caso #Higuain non lascia nessu… - Maxredblack1 : @mefisto94_ Estate 2018. Il milan riceveva pompe con risucchio e intanto comprava higuain e bakayoko. Eravamo al ma… - deatoffees : #higuain ha smesso di essere decisivo a livello top nella notte di #wembley vs il #THFC,il sussulto di orgoglio vs… - Lele070814 : RT @supersonico1986: E anche oggi 38 articoli sulla permanenza (concordata con il Milan) di Ibra in Svezia fino all'eventuale certezza dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain Milan Blog: incredibile Milan: Higuain con Ibrahimovic! vivoperlei.calciomercato.com Higuain: «Io al Milan? La Juventus mi ha cacciato»

Gonzalo Higuain ha commentato il trasferimento al Milan nell’estate 2018, salvo poi tornare in bianconero al termine della stagione. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus ai microfoni ...

Immobile: “A vita con la Lazio. Inzaghi come Klopp”

Napoli e Milan, parte da lontano. Lo dimostrano i risultati degli ultimi anni, lo dimostrano i tre trofei (due Supercoppe e una Coppa Italiana) vinti in meno di tre anni. Ne è convinto Ciro Immobile ...

Gonzalo Higuain ha commentato il trasferimento al Milan nell’estate 2018, salvo poi tornare in bianconero al termine della stagione. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus ai microfoni ...Napoli e Milan, parte da lontano. Lo dimostrano i risultati degli ultimi anni, lo dimostrano i tre trofei (due Supercoppe e una Coppa Italiana) vinti in meno di tre anni. Ne è convinto Ciro Immobile ...