Massimo Giletti piomba sul caso Feltri «in esclusiva a Non è L’Arena»

(Di sabato 25 aprile 2020)- Non è L'Arena IlVittoriocontinua a tenere banco e approda a Non è L’Arena. Domani sera, nella nuova puntata del talk di La7,ospiterà il giornalista, che parlerà – si legge – “inalle telecamere di Non è L’Arena”. Dopo le dichiarazioni a Fuori dal Coro del direttore di Libero, secondo cui “i meridionali in molti casi siano inferiori”, l’Agcom ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Rti, la società del gruppo Mediaset. Ora un nuovo capitolo – del quale avremmo fatto volentieri a meno – delsi consumerà in un dibattito da, con la partecipazione – insieme al diretto interessato – di Alessandro Sallusti, Clemente Mastella, Luca Telese e Annalisa Chirico. Ancora una ...