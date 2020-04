E’ morto Nicola Caracciolo, primo editore de ‘La Repubblica’ (Di sabato 25 aprile 2020) Il mondo del giornalismo piange Nicola Caracciolo, morto a 88 anni. E’ stato il primo editore de ‘La Repubblica’. ROMA – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto all’età di 88 anni Nicola Caracciolo, giornalista e primo editore di Repubblica. La sua scomparsa è stata confermata dalla famiglia anche se non sono stati comunicati altri dettagli sul decesso. Le esequie si svolgeranno in forma privata per l’emergenza coronavirus ma al termine di questo periodo amici ed ex colleghi andranno a salutare per l’ultima volta una delle figure più importanti del giornalismo italiano. Chi era Nicola Caracciolo Nato a Firenze il 19 maggio 1931 (Toro), Nicola Caracciolo è stato per diversi anni corrispondente de La Stampa dagli Stati Uniti ma nel 1976 ha fondato La Repubblica, dove ha ricoperto il ruolo di editore. ... Leggi su newsmondo Giornalisti : morto Nicola Caracciolo - presidente onorario di Italia Nostra. Era cognato di Agnelli

