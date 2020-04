Coronavirus, muore in ospedale. La moglie trova una lettera d’addio sul cellulare (Di sabato 25 aprile 2020) Sapendo che forse sarebbe morto di Coronavirus, Jonathan Roberts ha lasciato una lettera di addio sul suo cellulare per la sua famiglia. L’uomo aveva 32 anni quando purtroppo la pandemia l’ha stroncato, per arresto cardiaco, mentre gli Stati Uniti si stanno preparando a ripartire. Tornata a casa coi i suoi affetti personali, Katie ha trovato nel telefono del marito la lettera scritta prima di morire. “Vi amo con tutto il mio cuore. Mi hai donato la vita migliore che potessi desiderare. Sono così fortunato e orgoglioso di essere tuo marito e il padre di Braedyn e Penny”. E ancora: “Sei davvero unica. Continua a vivere la tua vita con la stessa felicità e passione che mi hanno fatto innamorare di te. Vederti diventare la migliore mamma del mondo per i nostri figli è stata la cosa ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - a Genova muore 24enne : era in attesa di tampone

Gli Usa si confermano la nazione “focolaio” del coronavirus nel mondo. Come si legge sulla mappa della John Hopkins University, le vittime totali nella nazione oltre oceano sono salite a quota 51.017, ...

Coronavirus, sono oltre 195.000 le morti nel mondo causate dal Covid19, con oltre 5.000 vittime in 24 ore. I morti provocati dal coronavirus a livello mondiale, dunque, hanno superato quota 195.000, ...

