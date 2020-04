Quella telefonata del Papa a Mattia Santori: "Ringraziò per la gentilezza delle Sardine" (Di venerdì 24 aprile 2020) “Il Papa mi chiamò per ringraziare le Sardine per l’ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze”: lo rivela Mattia Santori in un’intervista ad Alanews.“Non l’ho mai detto prima - aggiunge -, eravamo rimasti d’accordo per incontrarci ma poi tutto è saltato per l’emergenza coronavirus”.″‘Il Santo Padre vorrebbe conferire con leì - racconta uno dei leader della Sardine ripercorrendo la telefonata ricevuta da un assistente di Papa Francesco - io sono sbiancato e ho pensato ad uno scherzo e invece era proprio il Pontefice. Ha parlato a lungo, l’ho ascoltato e oltre alle parole ho apprezzato soprattutto il gesto che significava ‘vi ho visto, mi sono accorto di voi’” Leggi su huffingtonpost Magalli spiazzato - torna a galla Adriana Volpe. Quella telefonata in diretta che non avrebbe mai immaginato

