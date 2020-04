Paola De Micheli: "Incentivi per bici e monopattini, sui bus a 1 metro di distanza" (Di venerdì 24 aprile 2020) Obbligo di mascherine per chi prende l’aereo e il taxi (se si sale in due), mentre per gli altri mezzi di trasporto “si sta valutando”. Percorsi segnalati nelle stazioni e negli aeroporti per evitare assembramenti. Più piste ciclabili e Incentivi all’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini, per decongestionare il traffico. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, dà prime indicazioni al Corriere della Sera su come dovrà cambiare il comportamento degli italiani sui mezzi di trasporto. Una riapertura “graduale” dal 4 marzo. “Ci saranno regole chiare nelle stazioni dei mezzi pubblici e negli aeroporti, in particolare segnaletica e percorsi guidati per garantire flussi unidirezionali in entrata e uscita e il distanziamento sociale di un metro. I mezzi viaggeranno al massimo col 50% dei posti occupati. ... Leggi su huffingtonpost Paola De Micheli e gli incentivi per gli acquisti di bici e monopattini (!) per la Fase 2

Emergenza - Paola De Micheli (Infrastrutture) : «Riapertura uniforme in tutta Italia ma pronti ad intervenire localmente»

Paola De Micheli : "Per treni - metro - aerei e bus più tempo per imbarcarsi e percorsi obbligati" (Di venerdì 24 aprile 2020) Obbligo di mascherine per chi prende l’aereo e il taxi (se si sale in due), mentre per gli altri mezzi di trasporto “si sta valutando”. Percorsi segnalati nelle stazioni e negli aeroporti per evitare assembramenti. Più piste ciclabili eall’acquisto diclette,elettriche,, per decongestionare il traffico. La ministra dei Trasporti,De, dà prime indicazioni al Corriere della Sera su come dovrà cambiare il comportamento degli italiani sui mezzi di trasporto. Una riapertura “graduale” dal 4 marzo. “Ci saranno regole chiare nelle stazioni dei mezzi pubblici e negli aeroporti, in particolare segnaletica e percorsi guidati per garantire flussi unidirezionali in entrata e uscita e il distanziamento sociale di un. I mezzi viaggeranno al massimo col 50% dei posti occupati. ...

HuffPostItalia : Paola De Micheli: 'Incentivi per bici e monopattini, sui bus a 1 metro di distanza' - dralesorre : Paola De Micheli: 'Incentivi per bici e monopattini, sui bus a 1 metro di distanza' - baletta71 : RT @francescatotolo: “Prima gli stranieri” al tempo del #coronavirus: il governo #Conte, su richiesta del ministro @paola_demicheli, sta pi… - giacomozuliane : RT @HuffPostItalia: Paola De Micheli: 'Incentivi per bici e monopattini, sui bus a 1 metro di distanza' - pontilia : RT @HuffPostItalia: Paola De Micheli: 'Incentivi per bici e monopattini, sui bus a 1 metro di distanza' -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Micheli Paola De Micheli: "Incentivi per bici e monopattini, sui bus a 1 metro di distanza" L'HuffPost Paola De Micheli: "Incentivi per bici e monopattini, sui bus a 1 metro di distanza"

Più piste ciclabili e incentivi all’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini, per decongestionare il traffico. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, dà prime indicazioni al Corriere ...

Coronavirus a Roma, per bus e metro prove generali di capienza-passeggeri

Tra i nodi emersi ieri al tavolo (in video-call) tra la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e i rappresentanti delle regioni (per il Lazio è intervenuto l’assessore Mauro Alessandri), l’uso ...

Più piste ciclabili e incentivi all’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini, per decongestionare il traffico. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, dà prime indicazioni al Corriere ...Tra i nodi emersi ieri al tavolo (in video-call) tra la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e i rappresentanti delle regioni (per il Lazio è intervenuto l’assessore Mauro Alessandri), l’uso ...