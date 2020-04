Libero e la storia di chi fuma non prende il COVID-19 (Di venerdì 24 aprile 2020) Oggi Libero sbatte in prima pagina la storia che chi fuma non prende il COVID-19. Dell’ipotesi si parla da giorni in Francia, perché diversi sono gli studi che hanno notato una debole percentuale di fumatori fra i malati di COVID-19 ricoverati. Un nuovo studio in Francia, su 350 malati ricoverati e verificati con tampone, conferma questa sotto-rappresentazione dei fumatori fra i malati: soltanto il 5%, una percentuale chiaramente molto inferiore a quella dei fumatori nella società. L’ipotesi – ha detto ai media francesi il professor Jean-Pierre Changeux, dell’Istituto Pasteur e del College de France – è che la nicotina, fissandosi sul recettore cellulare utilizzato dal coronavirus, impedisca o ostacoli il suo ingresso” nelle cellule. La pista della nicotina, che il ministro della Salute, Olivier Véran, ha definito ... Leggi su nextquotidiano Storia di Tiziana Marchese - l’edicolante che ha scelto di non vendere più Libero (Di venerdì 24 aprile 2020) Oggisbatte in prima pagina lache chinonil-19. Dell’ipotesi si parla da giorni in Francia, perché diversi sono gli studi che hanno notato una debole percentuale ditori fra i malati di-19 ricoverati. Un nuovo studio in Francia, su 350 malati ricoverati e verificati con tampone, conferma questa sotto-rappresentazione deitori fra i malati: soltanto il 5%, una percentuale chiaramente molto inferiore a quella deitori nella società. L’ipotesi – ha detto ai media francesi il professor Jean-Pierre Changeux, dell’Istituto Pasteur e del College de France – è che la nicotina, fissandosi sul recettore cellulare utilizzato dal coronavirus, impedisca o ostacoli il suo ingresso” nelle cellule. La pista della nicotina, che il ministro della Salute, Olivier Véran, ha definito ...

patripatty5 : RT @lucacascianirtr: Io oggi trasmetto da qui!!! #25aprile #resistenza #liberazione #partigiani io sono libero grazie agli #alleati, non de… - AlbertoCoccia : RT @lucacascianirtr: Io oggi trasmetto da qui!!! #25aprile #resistenza #liberazione #partigiani io sono libero grazie agli #alleati, non de… - lucacascianirtr : Io oggi trasmetto da qui!!! #25aprile #resistenza #liberazione #partigiani io sono libero grazie agli #alleati, non… - sfogo_libero : RT @stefanomassini: Marcello, la tua storia da oggi la racconto io. E chi se ne frega se a qualcuno sembra retorica. #25aprile #Liberazione… - Monica_7023 : RT @Djnc78: Generalmente non mi piace auto pubblicizzarmi. Però se avete 5 minuti di tempo libero, dedicatelo a questa storia di calcio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero storia Storia di Tiziana Marchese, l’edicolante che ha scelto di non vendere più Libero Giornalettismo Libero e la storia di chi fuma non prende il COVID-19

Oggi Libero sbatte in prima pagina la storia che chi fuma non prende il COVID-19. Dell’ipotesi si parla da giorni in Francia, perché diversi sono gli studi che hanno notato una debole percentuale di ...

Chiesi: «Guardo Modena deserta e mi sembra di abitare i quadri che dipingo...»

È possibile guardare oltre l’emergenza? «Il sistema artistico è paralizzato, qualsiasi evento è stato sospeso. Gli artisti però non si fermano. La storia insegna: nel 1522, per evitare la peste che ...

Oggi Libero sbatte in prima pagina la storia che chi fuma non prende il COVID-19. Dell’ipotesi si parla da giorni in Francia, perché diversi sono gli studi che hanno notato una debole percentuale di ...È possibile guardare oltre l’emergenza? «Il sistema artistico è paralizzato, qualsiasi evento è stato sospeso. Gli artisti però non si fermano. La storia insegna: nel 1522, per evitare la peste che ...