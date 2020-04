John Elkann compra ‘Repubblica’ e licenzia Verdelli

(Di venerdì 24 aprile 2020) Terremoto a “Repubblica” e che scatena un giro di valzer e di poltrone nei quotidiani e nelle radio del gruppo Gedi. E così nel giorno che va in scena la campagna di solidarietà a Carlo, iniziativa messa in vita da giornalisti e politici perché minacciato di morte, la proprietà del gruppo editoriale lo ‘silura’, sfiduciandolo dalla carica di direttore del quotidiano che fu di Carlo De Benedetti. Un fulmine a ciel sereno, nei modi e nei tempi. Sorpresi anche gli stessi giornalisti di ‘Repubblica’ che pare abbiano appreso la notizia qualche ora prima che venisse diffusa. Fatto che ha portato al comitato di redazione del quotidiano a comunicare che “non potendo, per evidenti ragioni legate al coronavirus, convocare l’assemblea dei giornalisti, ha convocato immediatamente l’assemblea dei fiduciari e ...

Per questo, è da raccogliere la sfida dell’innovazione e della trasformazione, annunciata dal presidente del Gruppo Gedi, John Elkann. L’auspicio è che possa essere l’occasione per valorizzare, in uno ...Nel giorno due della nuova gestione di Gedi targata John Elkann, il programma di presa di contatto con i dipendenti del Gruppo va avanti secondo un ruolino di marcia prestabilito e che sembra non ...