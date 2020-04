Intervista a Feltri, Agcom sanziona “Fuori dal coro” per hate speech (Di venerdì 24 aprile 2020) L'Agcom avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti della trasmissione "Fuori dal coro", condotta da Mario Giordano su Rete4, con l'accusa di hatespeech.Il Consiglio dell'authority ha rilevato, "a seguito del monitoraggio degli uffici relativo alla trasmissione 'Fuori dal coro', alcuni elementi critici nella puntata andata in onda su Rete4 il 21 aprile". Il Consiglio "ha ritenuto che specifici passaggi, nelle modalità di conduzione dell'Intervista al direttore di un quotidiano nazionale (Vittorio Feltri, ndr), costituiscano una violazione dei principi e degli obblighi del Regolamento di contrasto all'hate speech".Nel corso di un'Intervista "nella quale sono stati espressi giudizi sommari e ingiustificati volti a riproporre stereotipi relativi alla provenienza territoriale dei cittadini italiani (dal Mezzogiorno, ndr), il comportamento del conduttore, ad avviso ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 aprile 2020) L'avvia il procedimentotorio nei confronti della trasmissione "Fuori dal coro", condotta da Mario Giordano su Rete4, con l'accusa di.Il Consiglio dell'authority ha rilevato, "a seguito del monitoraggio degli uffici relativo alla trasmissione 'Fuori dal coro', alcuni elementi critici nella puntata andata in onda su Rete4 il 21 aprile". Il Consiglio "ha ritenuto che specifici passaggi, nelle modalità di conduzione dell'al direttore di un quotidiano nazionale (Vittorio, ndr), costituiscano una violazione dei principi e degli obblighi del Regolamento di contrasto all'".Nel corso di un'"nella quale sono stati espressi giudizi sommari e ingiustificati volti a riproporre stereotipi relativi alla provenienza territoriale dei cittadini italiani (dal Mezzogiorno, ndr), il comportamento del conduttore, ad avviso ...

