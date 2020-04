Donna strangolata e gettata via, arrestati la nipote e due sicari (Di venerdì 24 aprile 2020) Uccisa e gettata via. E' la fine orribile di una Donna di 47 anni della provincia di Palermo. Un delitto efferato che ha pure un prezzo: circa 15.500 euro pagati in più soluzioni per eliminarla. La vittima è Angela Maria Corona, uccisa il 14 aprile: strangolata, rinchiusa i due sacchi neri dell'immondizia abbandonati in una scarpata lungo la strada provinciale che collega Bagheria a Casteldaccia dove è stata ritrovata con il corpo fatto a pezzi e su cui si sarebbero accaniti randagi e cinghiali. A ideare il feroce delitto, la nipote, Maria Castronovo, 39 anni, che ha assoldato due sicari. I tre sono stati arrestati e condotti in carcere dai carabinieri, su disposizione del gip di Termini Imerese che ha accolto la richiesta formulata dalla procura. Tra le due donne i rapporti erano da sempre tesi e violenti. "La 39enne - ... Leggi su agi Strangolata in un gioco erotico : donna muore in hotel

