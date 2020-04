Coronavirus, Iss: “I contagi si riducono ovunque, ma è necessaria prudenza. Al Nord epidemia partita a gennaio, forse anche prima” (Di venerdì 24 aprile 2020) L’indice decisivo, Rt, che misura la capacità di contagio, è inferiore a 1 in tutta Italia. Precisamente, oscilla tra 0,2 e 0,7. Era la notizia attesa da settimana – e confermata già nei giorni scorsi – necessaria per pensare di riaprire le attività e procedere alla “Fase due”. I dettagli dell’andamento dell’epidemia sono stati spiegati durante la conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità: la situazione epidemiologia quindi è “nettamente migliorata”, ma il virus continua a circolare, perciò è più che mai necessaria la cautela. Il numero dei casi di Covid-19, infatti, “si sta riducendo dappertutto, ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel Paese”, ha detto il ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

Roma, 24 apr. (LaPresse) - "Ogni apertura deve essere accompagnata da uno stretto monitoraggio, serve cautela. Dobbiamo intervenire subito, facciamo un passo alla volta ma inesorabile". Lo sottolinea ...

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2785 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto ...

