Coronavirus, arriva la prova: è presente nel particolato atmosferico, lo smog è 'conduttore' del virus (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Coronavirus è presente in grandi quantità nel particolato atmosferico e dunque si "apre la possibilità di avere un indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del Coronavirus e adottare adeguate misure preventive prima dell'inizio di una nuova epidemia", ma una nuova via di contagio è tutta da dimostrare. E' il risultato emerso da una ricerca condotta dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) con le università di Trieste, Bari, Bologna e l'Ateneo di Napoli "Federico II". "Possiamo confermare di aver dimostrato la presenza di RNA virale del SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico rilevando la presenza di geni specifici, utilizzati come marcatori molecolari del virus, in due analisi genetiche parallele", afferma Leonardo Setti, coordinatore del gruppo di ricerca.

Coronavirus - Mantoan (AIFA) : “A breve i risultati dei primi studi - Avigan è arrivato in Italia”

Il Coronavirus è presente in grandi quantità nel particolato atmosferico e dunque si "apre la possibilità di avere un indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del Coronavirus e adottare adeguate misure preventive prima dell'inizio di una nuova epidemia", ma una nuova via di contagio è tutta da dimostrare. E' il risultato emerso da una ricerca condotta dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) con le università di Trieste, Bari, Bologna e l'Ateneo di Napoli "Federico II". "Possiamo confermare di aver dimostrato la presenza di RNA virale del SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico rilevando la presenza di geni specifici, utilizzati come marcatori molecolari del virus, in due analisi genetiche parallele", afferma Leonardo Setti, coordinatore del gruppo di ricerca.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Coronavirus, arriva “Respira” il ventilatore polmonare portatile La Stampa Fridays for Future, lo sciopero va sul web: oggi il quinto digital strike

Potremmo arrivare al collasso e perdere il nostro Futuro. Ma non possiamo permettercelo. L’uscita dall’emergenza sanitaria del Covid-19 sarà la nostra ultima occasione per investire davvero sulla ...

Coronavirus, l'odissea di una ricercatrice palermitana bloccata in barca a vela in Cile

Il 18 marzo il governo cileno a causa dell'epidemia da Covid-19 dichiara lo stato di catastrofe e chiude tutte le frontiere marittime ... abbiamo migliorato le nostri abilità nell’essere pazienti". Il ...

